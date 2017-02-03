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Губернатор предложил построить современную лестницу от улицы Кирова к Спасскому собору

17:04 | 03.02.2017 | Религия

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает необходимым открыть свободный проход с улицы Кирова в Пензе к Спасскому кафедральному собору.

Губернатор предложил построить современную лестницу от улицы Кирова к Спасскому собору

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его мнению, там следует построить современную лестницу с видовыми площадками и сделать освещение.

Соответствующее предложение глава региона озвучил в пятницу, 3 февраля, в ходе рабочего совещания по вопросам возведения храма, в котором приняли участие представители духовенства.

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Иван Белозерцев напомнил, что Спасский кафедральный собор, взорванный в 1934 году, был центром притяжения для верующих.

«Это часть исторической памяти жителей Пензенского края. Вернуть ее — наш долг и обязанность. Новый Спасский кафедральный собор строится всем миром, и это правильно — каждый вносит посильный вклад», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что расходование собранных средств находится под жестким контролем.

«Людям, которые жертвуют на храм, необходимо оказывать должное внимание, чтобы они чувствовали благодарность за участие в общем деле», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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