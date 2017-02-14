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Пензенская прокуратура подвела итоги работы в сфере противодействия экстремизму

14:06 | 14.02.2017 | Религия

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 660 нарушений законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму в 2016 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С целью их устранения внесено 107 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 103 лица. Прокурорами было принесено два протеста, в суд направлено 11 исков и заявлений. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 10 лиц», — уточнила собеседница агентства.

В качестве примера она привела ситуацию в селе Старый Карлыган, где был выявлен факт распространения экстремистской литературы имам-хатыбом мечети, которого впоследствии оштрафовали на 1 тыс. рублей.

«Аналогичные три дела об административных правонарушениях возбуждены прокуратурой Сосновоборского района по результатам проверок в мечетях села Индерка. Виновные лица привлечены к административной ответственности», — добавила Светлана Артамонова.
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