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Пензенский священник награжден медалью «За содружество в области химразоружения»

15:24 | 24.02.2017 | Религия

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Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Медаль «За содружество в области химического разоружения» вручена благочинному второго округа Пензенского района Пензенской области протоиерею Дионисию Соловьеву.

Пензенский священник награжден медалью «За содружество в области химразоружения». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Награждение состоялось в ходе мероприятия по случаю Дня защитника Отечества в селе Леонидовка.

«На протяжении 10 лет отец Дионисий сотрудничал с объектом [«Леонидовка»] с момента его закладки и до завершения программы по уничтожению оружия. Он продолжает нести благородную миссию по окормлению и просвещению офицеров, освящению секретных химических объектов и молитве за воинский состав», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пензенской епархии.

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На объекте «Леонидовка» в Пензенской области хранилось 85 тыс. 666 единиц авиационных боеприпасов, снабженных отравляющими веществами. Их масса достигала почти 6 тыс. 900 тонн, что составляло 17,2% от совокупных запасов химоружия в России.

22 сентября 2015 года на объекте «Леонидовка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению процесса уничтожения химоружия.

19 апреля 2016 года на выезде из Пензы была открыта стела в честь этого события.
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