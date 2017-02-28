В Пензе представители мэрии и гордумы сделали пожертвования на восстановление храма Религия

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Пожертвования на восстановление Спасского кафедрального собора, сделанные руководителями органов местного самоуправления, работниками мэрии, сотрудниками аппарата гордумы и депутатами, переданы Пензенской епархии во вторник, 28 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе встречи, прошедшей при участии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, член попечительского совета по восстановлению собора Светлана Пинишина поблагодарила мэра Виктора Кувайцева за идею проведения благотворительного концерта, средства от которого также пойдут на строительство первохрама.

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«Город и дальше будет оказывать поддержку для продолжения нашего благого дела. Запланировано проведение еще нескольких концертов в разных микрорайонах Пензы», — отметил глава городской администрации.

В ходе встречи была затронута тема пропаганды духовных ценностей в обществе, особенно среди молодежи.

Затем владыка Серафим поделился планами об оформлении внутреннего убранства Спасского кафедрального собора, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.