В Пензе на базе монастыря открыт центр реабилитации пострадавших от сект Религия

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Консультационно-реабилитационный центр во имя святителя Иннокентия Пензенского, на базе которого будет оказываться помощь лицам, пострадавшим от деятельности тоталитарных сект и деструктивных культов, начал свою работу в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

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Центр будет действовать по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, обратиться в реабилитационный центр можно лично по адресу: улица Спасо-Преображенская, 6А, а также по телефону: +7-996-961-33-30. Звонки будут приниматься ежедневно с 15.00 до 20.00.

В числе прочего центр будет осуществлять древнюю практику чина присоединения к церкви людей, которые, будучи крещенными в православии, отпали от нее, уклонившись в секты и псевдорелигиозные культы.