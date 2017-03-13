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Иван Белозерцев призвал чаще информировать пензенцев о тратах на строительство собора

20:04 | 13.03.2017 | Религия

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал лиц, ответственных за восстановление Спасского кафедрального собора в Пензе, чаще информировать жителей о расходовании средств, сбор которых осуществляется в том числе в ходе различных благотворительных мероприятий.

Иван Белозерцев призвал чаще информировать пензенцев о тратах на строительство собора

Фото: Pnzreg.ru

«В прошлом году строительство вели активнее. В этом году темпы должны удвоить. Денежные средства на счету есть, фронт работ намечен. Надо распределять бригады отделочников на объекте так, чтобы они могли работать параллельно, не мешая друг другу», — сказал он в ходе выезда на стройплощадку в понедельник, 13 марта.

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Глава региона добавил, что контроль за расходованием денежных средств должен быть предельно строгим.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, к настоящему времени на объекте выполнен весь объем работ, запланированных на 2016 год.

Завершены кровельные работы, монтаж систем вентиляции и отопления.

Произведены оштукатуривание и покраска внешних стен собора, утепление чердачного помещения, частично выполнены работы по электроснабжению объекта.
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