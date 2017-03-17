Минфин выплатит 100 тыс. рублей компенсации морального вреда Али Якупову Религия

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Суд частично удовлетворил иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу бывшего имам-хатыба местной мусульманской религиозной организации «Махалля №44» села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области Али Якупова, который в 2013 году обвинялся в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении вражды.

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«Иск, поданный Якуповым к министерству финансов России, министерству финансов Пензенской области о взыскании за счет казны РФ компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным уголовным преследованием, незаконным задержанием, незаконным избранием меры пресечения в виде домашнего ареста, а также подписки о невыезде, был удовлетворен частично», — сообщила ИА «PenzaNews» помощник председателя Ленинского районного суда Пензы Елена Полякова в пятницу, 17 марта.

По ее словам, резолютивная часть решения была провозглашена накануне.

«Взыскана с министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в пользу Якупова компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, мотивировочная часть будет готова в течение пяти дней.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», имам-хатыб Али Якупов был задержан в июне 2013 года, когда, по данным агентства «Интерфакс», собирался отправиться на международный конкурс чтецов Корана в Малайзию.

В октябре 2013 года ход расследования уголовного дела, возбужденного по двум статьям УК РФ — ч. 1 ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ч. 1 ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — прокомментировали в следственном управлении СКР по Пензенской области. По данным ведомства, были опрошены более 100 свидетелей, проведены обыски у лиц, входящих в близкое окружение имам-хатыба, изъята литература на арабском языке. На тот момент Али Якупов находился под домашним арестом.

В декабре того же года уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

По словам помощника судьи Городищенского районного суда Натальи Дебердеевой, постановлением от 11 марта 2014 года оно было возвращено прокурору для устранения препятствий для его дальнейшего рассмотрения.

Как пояснила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, впоследствии уголовное дело в отношении Али Якупова было прекращено, однако назвать точную дату она затруднилась.