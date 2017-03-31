В пензенской семинарии обсудят противодействие тоталитарным культам и сектам Религия

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Семинар по противодействию тоталитарным культам и сектам пройдет в пензенской духовной семинарии в пятницу, 7 апреля.

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«Будут рассмотрены свидетельства пострадавших от культов личностного роста и тренингов, чины присоединения к православию в рамках работы консультационно-реабилитационного центра имени святителя Иннокентия Пензенского, состоится живая дискуссия по темам», — сообщили ИА «PenzaNews» в образовательной организации.

В семинарии отметили, что мероприятие, организованное в рамках работы социологической лаборатории, является первой встречей в серии ежемесячных бесед.

«К участию приглашаются все желающие. Время проведения мероприятия — с 18.00 до 20.00», — уточнили в учреждении.