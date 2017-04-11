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Окна Спасского собора Пензы начнут обрамлять декоративными элементами 12 апреля

16:06 | 11.04.2017 | Религия

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Пробный монтаж опытного образца декоративных элементов из стеклофибробетона, которые будут обрамлять окна строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе, планируется выполнить в предстоящую среду, 12 апреля. Об этом журналистам сообщил начальник цеха по производству декоративных элементов ООО «Модуль» Максим Кулев.

Окна Спасского собора Пензы начнут обрамлять декоративными элементами 12 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, основные работы по монтажу начнутся на следующей неделе.

«Это высокопрочный тонкостенный бетон, густо армированный стекловолокном. [Его отличает] легкость, долговечность и прочность», — пояснил он.

Максим Кулев добавил, что лабораторные испытания позволяют говорить о сроке службы материала от 50 до 100 лет.

Начальник цеха ООО «Модуль» отметил, что производство стеклофибробетона обходится довольно дорого, так как компоненты для него привозят из-за рубежа, однако монтаж изделий из него намного проще по сравнению с тяжелыми бетонными конструкциями.

После монтажа, по его словам, изделия из египетского цемента, кварцевого песка и стекловолокна не нуждаются в покраске.

Максим Кулев пояснил, что из этого же материала выполнят облицовку колонн и карнизов собора, а также им почти полностью будет отделана колокольня.

В свою очередь директор ООО «Модуль» Андрей Цыплухин сообщил, что в настоящее время в сборке строительных лесов задействовано 5–7 человек, однако в ближайшее время их число будет увеличено.

«Всего будет работать две бригады. Одна — на соборе, а другая с пятницы или с ближайшего понедельника начнет устанавливать леса на колокольне, с верхней точки. [...] Когда начнется непосредственно монтаж, уже человек 15 будет работать», — уточнил он.

Андрей Цыплухин отметил, что самая сложная часть — выставить направляющие, на которых будут держаться декоративные элементы.

«Устанавливать их нам придется примерно неделю. А крепление самих декоративных элементов [займет] в зависимости от размера окна, потому что есть маленькие и большие, в среднем, день–полтора», — пояснил он.
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