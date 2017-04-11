Окна Спасского собора Пензы начнут обрамлять декоративными элементами 12 апреля Религия

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Пробный монтаж опытного образца декоративных элементов из стеклофибробетона, которые будут обрамлять окна строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе, планируется выполнить в предстоящую среду, 12 апреля. Об этом журналистам сообщил начальник цеха по производству декоративных элементов ООО «Модуль» Максим Кулев.

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По его словам, основные работы по монтажу начнутся на следующей неделе.

«Это высокопрочный тонкостенный бетон, густо армированный стекловолокном. [Его отличает] легкость, долговечность и прочность», — пояснил он.

Максим Кулев добавил, что лабораторные испытания позволяют говорить о сроке службы материала от 50 до 100 лет.

Начальник цеха ООО «Модуль» отметил, что производство стеклофибробетона обходится довольно дорого, так как компоненты для него привозят из-за рубежа, однако монтаж изделий из него намного проще по сравнению с тяжелыми бетонными конструкциями.

После монтажа, по его словам, изделия из египетского цемента, кварцевого песка и стекловолокна не нуждаются в покраске.

Максим Кулев пояснил, что из этого же материала выполнят облицовку колонн и карнизов собора, а также им почти полностью будет отделана колокольня.

В свою очередь директор ООО «Модуль» Андрей Цыплухин сообщил, что в настоящее время в сборке строительных лесов задействовано 5–7 человек, однако в ближайшее время их число будет увеличено.

«Всего будет работать две бригады. Одна — на соборе, а другая с пятницы или с ближайшего понедельника начнет устанавливать леса на колокольне, с верхней точки. [...] Когда начнется непосредственно монтаж, уже человек 15 будет работать», — уточнил он.

Андрей Цыплухин отметил, что самая сложная часть — выставить направляющие, на которых будут держаться декоративные элементы.

«Устанавливать их нам придется примерно неделю. А крепление самих декоративных элементов [займет] в зависимости от размера окна, потому что есть маленькие и большие, в среднем, день–полтора», — пояснил он.