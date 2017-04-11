На завершение основных работ в строящемся Спасском соборе нужно не менее 2 лет — инженер Религия

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Не менее двух лет требуется для завершения основных работ по строительству Спасского кафедрального собора Пензы. Такое мнение высказал главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков.

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«Хотелось бы побыстрее, но при строительстве храма необходимо соблюдать определенные технологии. [...] Я думаю, года два нужно, может быть, 2,5. Это мое мнение», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся на стройплощадке во вторник, 11 апреля.

Вадим Яцков пояснил, что после завершения штукатурных работ ничто не будет мешать проведению служб.

«В соборе будут везде теплые полы. Они будут регулироваться — горячее, теплее. После, когда будут смонтированы теплые полы, будет сделана стяжка. Затем можно будет производить какие-то отделочные работы — шпаклевку, роспись», — сказал он.

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Главный инженер епархии отметил, что о сроках, в которые намечено выполнить роспись, пока говорить преждевременно.

«Это очень долго. Роспись может идти и 5, и 7 лет», — пояснил Вадим Яцков.

Он обратил внимание на то, что для выполнения этой работы, как правило, стараются привлекать специалистов одной школы, потому что в противном случае будет видна разница в стиле и технике.

«Площадь стен и потолка, которые будут расписаны — около 2 тыс. кв. метров», — уточнил главный инженер Пензенской епархии.