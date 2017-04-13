В Пензе сделать пожертвование на собор теперь можно в бассейнах и дворцах спорта Религия

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Ящики для сбора пожертвований на строительство Спасского кафедрального собора установлены в спортивных учреждениях Пензы.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, внести свой вклад в восстановление святыни можно в открытом бассейне в Ахунах, спортивно-оздоровительном комплексе «Семейный», воздухоопорном ледовом комплексе «Золотая шайба» и дворце спорта «Олимпийский».

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В центре города ящики для пожертвований установлены во дворце водного спорта «Сура».

Также они размещены в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена», на стадионе «Первомайский», во дворце единоборств «Воейков» и физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин».

Кроме того, опустить деньги на строительство собора можно в Арбеково — в теннис-центре «Виктория» и дворце спорта «Буртасы».