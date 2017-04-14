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Более 500 полицейских будут следить за порядком на Пасху в Пензенской области

15:36 | 14.04.2017 | Религия

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. 516 полицейских будут обеспечивать безопасность в Пензенской области в пасхальную ночь. Об этом сообщил начальник управления организации общественного порядка управления МВД России по региону Анатолий Тырханов.

Более 500 полицейских будут следить за порядком на Пасху в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, церковные богослужения состоятся в 126 населенных пунктах в 180 храмах, соборах и церквях.

Анатолий Тырханов отметил, что в праздничных мероприятиях, как ожидается, примут участие более 28 тыс. человек.

Он добавил, что, помимо полицейских, в охране общественного порядка будут задействованы около 300 представителей общественных объединений.

По словам начальника управления организации общественного порядка, основные торжества в Пензе пройдут в 32 религиозных объектах. В богослужениях примут участие около 7 тыс. человек.
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