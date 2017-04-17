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Пензенская семинария и школа №35 подписали договор о сотрудничестве

10:05 | 17.04.2017 | Религия

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Договор о совместной деятельности подписан между пензенской духовной семинарией и школой №35 в минувшее воскресенье, 16 апреля.

Пензенская семинария и школа №35 подписали договор о сотрудничестве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте семинарии, он призван расширить взаимодействие между учреждениями.

Согласно тексту документа, сотрудники семинарии будут оказывать методическую и консультативную поддержку в реализации совместных социальных и профессионально ориентированных проектов.

В настоящее время одним из таких проектов является создание иллюстрированного сборника «Православный Сурский край», рассказывающего о двунадесятых праздниках, храмах Пензенской области, им посвященных, и связанных с ними традициях.

Разработками ученики занимаются в рамках муниципального кластерного проекта «PROдвижение».
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