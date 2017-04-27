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Мэр Пензы передал митрополиту деньги, собранные на собор

16:14 | 27.04.2017 | Религия

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Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев передал митрополиту Пензенскому и Нижнеломовскому Серафиму пожертвования, собранные на восстановление Спасского кафедрального собора в ходе благотворительных акций, проведенных в I квартале 2017 года.

Мэр Пензы передал митрополиту деньги, собранные на собор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Владыка с благодарностью принял очередной вклад общественности на строительство первохрама.

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«Мы живет в хорошее время, когда есть возможность восстанавливать порушенные святыни. Нам дорог каждый — даже самый скромный — вклад в это благословенное дело», — отметил он.

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что восстановление храма объединило жителей Пензы.

«Для нас большая честь принимать участие в строительстве Спасского кафедрального собора, который уже сейчас стал украшением города и местом объединения единомышленников, радеющих за процветание и духовное развитие Пензы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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