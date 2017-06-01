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В Пензенской области пройдет крестный ход с мощами Николая Чудотворца

13:11 | 01.06.2017 | Религия

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Крестный ход с мощами Николая Чудотворца, хранящимися в Казанском храме Кузнецка, пройдет по нескольким районам Пензенской области со 2 июня по 21 июля.

В Пензенской области пройдет крестный ход с мощами Николая Чудотворца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что по 5 июня мощи будут находиться в неверкинском благочинии, с 6 по 18 июня — в никольском, с 19 по 26 июня — в иссинском, с 27 июня по 13 июля — в лунинском, а с 14 по 21 июля — в сосновоборском.

Решение о проведении крестного хода принято в связи с тем, что не все верующие имеют возможность приложиться к мощам Николая Чудотворца, которые доставлены в Москву из Италии, а затем будут перевезены в Санкт-Петербург.

Крестный ход будет проведен с благословения епископа Кузнецкого и Никольского Нестора, сообщается на официальном сайте храма Казанской Божией Матери Кузнецка.
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