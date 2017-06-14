Вера Фейгина назвала восстановление Спасского собора историческим долгом пензенцев Религия

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина назвала восстановление Спасского кафедрального собора историческим долгом нынешнего поколения горожан.

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«Наш исторический долг — восстановить Спасский кафедральный собор во всей красе и рассказать нашим детям, внукам, внукам наших внуков о том, как жили люди в нашем городе», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

Вера Фейгина отметила, что все пожертвования на строительство храма являются «частичкой души, которую мы вкладываем в созидание, в память об истории нашего города».

«Если мы будем знать, чтить, уважать историю, у нас будет будущее, у наших детей будет будущее. В этом главный смысл восстановления Спасского кафедрального собора», — подчеркнула начальник управления культуры Пензы.