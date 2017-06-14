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Вера Фейгина назвала восстановление Спасского собора историческим долгом пензенцев

15:56 | 14.06.2017 | Религия

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина назвала восстановление Спасского кафедрального собора историческим долгом нынешнего поколения горожан.

Вера Фейгина назвала восстановление Спасского собора историческим долгом пензенцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наш исторический долг — восстановить Спасский кафедральный собор во всей красе и рассказать нашим детям, внукам, внукам наших внуков о том, как жили люди в нашем городе», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

Вера Фейгина отметила, что все пожертвования на строительство храма являются «частичкой души, которую мы вкладываем в созидание, в память об истории нашего города».

«Если мы будем знать, чтить, уважать историю, у нас будет будущее, у наших детей будет будущее. В этом главный смысл восстановления Спасского кафедрального собора», — подчеркнула начальник управления культуры Пензы.
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