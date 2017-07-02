В Пензе на средства президентского гранта открыт православный клуб раннего развития Религия

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Православный клуб раннего развития «Колокольчик» открыт на базе храма в честь святых мучеников Адриана и Наталии, расположенного на улице Генерала Глазунова в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, при реализации проекта были использованы средства президентского гранта, конкурс по распределению которых проводил благотворительный фонд «Покров».

Предполагается, что в его рамках женщинам будет оказываться помощь в развитии и формировании личности ребенка. При этом воспитание детей будет осуществляться с учетом православных традиций через погружение в соответствующую культурную среду.

В церемонии открытия клуба принял участие митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который высоко оценил созданные в учреждении условия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», местная религиозная организация «Православный приход храма святых мучеников Адриана и Наталии» стала победителем четвертой волны конкурса президентских грантов, который в качестве грантооператора проводил пензенский благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

Организация получила 270 тыс. рублей на организацию клуба раннего развития «Колокольчик».