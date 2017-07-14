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Торжества в честь 300-летия со дня избавления Пензы от кочевников пройдут 16–17 августа

10:13 | 14.07.2017 | Религия

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Торжества по случаю 300-летнего юбилея избавления Пензы от кочевников по молитвам перед Пензенской-Казанской иконой Божией Матери пройдут 16–17 августа.

Торжества в честь 300-летия со дня избавления Пензы от кочевников пройдут 16–17 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что в среду, 16 августа, в 18.00 празднование начнется всенощным бдением в храме святителя Митрофана, епископа Воронежского, где на данный момент располагается святыня.

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Затем общегородским крестным ходом чудотворная икона будет принесена на Соборную площадь.

Всю ночь на 17 августа духовенством будут совершаться молебны с акафистами перед чудотворным образом Божией Матери Пензенской-Казанской.

В 9.00 в Спасском кафедральном соборе состоится архиерейская божественная литургия.

Песнопения за богослужением исполнит патриарший хор Данилова монастыря, который вечером того же дня в заключение праздничных мероприятий подарит верующим концерт духовной музыки, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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