Епископ Нестор освятил храм в честь Космы и Дамиана Асийских в селе Тешнярь Религия

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор совершил чин освящения вновь построенного храма в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских в селе Тешнярь Пензенской области в минувшую среду, 2 августа.

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После чина освящения епископ Нестор совершил в нем божественную литургию.

Ему сослужили архимандрит Сергий Стуров из Великолукской епархии, благочинный Сосновоборского округа протоиерей Евгений Григин, настоятель храма протоиерей Виктор Шляпников, протоиереи Владимир Кознов и Ростислав Ребровский, иереи Максим Мальцев, Иоанн Кочегаров, а также диаконы Михаил Гудков и Алексий Шляпников.

Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента Владимира Ташлинцева.

На малом входе епископ Нестор наградил настоятеля освященного храма протоиерея Виктора Шляпникова патриаршей наградой — правом ношения митры.

По окончании богослужения владыка обратился к пастве с архипастырским словом, в котором поздравил верующих со знаменательным событием, а также вручил патриаршие и Епархиальные награды.

Так, юбилейной медалью Русской православной церкви «1000-летие князя Владимира» награжден глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов, медалью РПЦ преподобного Серафима Саровского — сотрудник ООО «Спектр недвижимости» Валерий Юртаев, патриаршей грамотой — гендиректор ООО «Передвижная механизированная колонна №9» Константин Каленов.

Медали Кузнецкой епархии I степени «За труды на ниве духовного возрождения» удостоен генеральный директор ОАО «АК «Домостроитель» Иван Куликов, медали III степени — Петр Куторов.

Архиерейские грамоты вручены Александру Норкину, Олегу Вдовину, Александру Беляеву, Алексею Васякину, Надежде Волот, Нине Ульяновой, Татьяне Бирюковой и Валентине Астаевой, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.

Деревянный храм в селе Тешнярь был построен вместо ветхой и маловместительной церкви, сооруженной в 1757 году.

Проект на постройку новой церкви был составлен епархиальным архитектором Алексеем Эренбергом и утвержден 20 февраля 1893 года.

6 июля 1897 года был освящен придел во имя святых бессребреников Космы и Дамиана, а 1 ноября 1901 года — главный престол храма в честь Покрова Божией Матери. Храм чаще называли по приделу — Космодамиановским.

После временного закрытия в 1930-е годы приход был вновь открыт в 1945 году.

18 июля 2012 года храм полностью сгорел от попадания молнии в находившуюся рядом подстанцию.

Впоследствии был построен новый каменный храм.

22 июня 2015 года были освящены крест и купол для колокольни, 15 июня 2016 года — кресты и купола для храма.

13 ноября 2016 года состоялось освящение новых колоколов.