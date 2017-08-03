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Митрополит Варсонофий призвал «жить по закону» в вопросе передачи пензенского ДК церкви

16:25 | 03.08.2017 | Религия

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Митрополит Санкт-Петербурский и Ладожский, управляющий делами Московской патриархии Варсонофий призвал «жить по закону» в вопросе передачи Русской православной церкви здания пензенского дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского, находящегося на балансе ОАО «РЖД».

Митрополит Варсонофий призвал «жить по закону» в вопросе передачи пензенского ДК церкви

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть же закон о передаче имущества русской церкви», — сказал он, имея в виду, предположительно, закон от 30 ноября 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Митрополит Варсонофий отметил, что имущество передается православной церкви по всей стране.

«Эти храмы строились для того, чтобы церковь была, а не дворец культуры, не музеи», — добавил владыка в ходе брифинга, состоявшегося в храме во имя Иннокентия Пензенского в четверг, 3 августа.
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