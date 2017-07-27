В Пензе обсуждают возможную передачу ДК имени Дзержинского церкви Религия

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Тема возможной передачи находящегося на балансе ОАО «РЖД» здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Пензенской епархии, которая уже неоднократно обсуждалась в предыдущие годы, вновь оказалась в центре общественного внимания.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В четверг, 27 июля, в ряде СМИ появилась информация о том, что здание якобы уже передано Русской православной церкви, в других — что такая перспектива лишь рассматривается.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги Светлана Затуливетер, данный вопрос действительно обсуждается давно, однако окончательного решения по нему пока не принято.

«Он [дворец культуры] полностью на нашем балансе», — сказала собеседница агентства.

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На какой именно стадии находятся переговоры, она не уточнила, сославшись на то, что для выяснения этой информации требуется время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», осенью 2013 года в одном из помещений дворца культуры железнодорожников в Пензе была оборудована молельная комната, где обустроили алтарь и начали проводить регулярные богослужения.

15 февраля 2014 года митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил здесь первую литургию архиерейским чином.

31 августа того же года перед входом в ДК состоялась первая в истории Пензы детская литургия.