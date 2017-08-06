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В Пензе участники автопробега «Берлин — Москва» узнали историю Спасского собора

11:24 | 06.08.2017 | Религия

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Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Клирик Пензенской епархии диакон Сергий Исайчев провел экскурсию по восстанавливаемому Спасскому кафедральному собору для участников автопробега дружбы «Берлин — Москва» в минувшую субботу, 5 августа.

В Пензе участники автопробега «Берлин — Москва» узнали историю Спасского собора

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Священнослужитель рассказал об истории святыни и ходе строительства Первохрама.

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Также диакон Сергий Исайчев обратил внимание гостей на том, как 300 лет назад благодаря молитвам перед Пензенской Казанской иконой Божией Матери город был спасен от кочевников.

В завершение экскурсии он преподнес участникам автопробега список с чудотворного образа, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», маршрут автопробега дружбы «Берлин — Москва», стартовавшего 23 июля, охватывает 45 городов.

Во время него более 300 участников из 16 стран планируют принять участие в различных мероприятиях, направленных на укрепление культурных и дружеских связей между народами.
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