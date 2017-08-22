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Почти 60 пензенских паломников отправились в Мекку

08:45 | 22.08.2017 | Религия

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. 57 мусульман из Пензенской области совершат пятый столп ислама — паломничество в Мекку.

Почти 60 пензенских паломников отправились в Мекку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Проводы паломников состоялись на территории Соборной мечети села Средняя Елюзань Городищенского района в минувший понедельник, 21 августа.

Руководить группой пензенских мусульман будет Фаниль Дашкин.

По словам муфтия Пензенской области, хафиза Корана Исляма Дашкина, паломничество в Мекку обязан совершить каждый мусульманин один раз за свою жизнь, если это ему позволяют материальное положение и здоровье.

«Он должен совершаться с искренним намерением, а не на показ или ради славы. Выполнение хаджа не терпит отлагательства со стороны того, кто в состоянии его совершить. Сегодня вам по воле Аллаха посчастливилось отправиться в святые места. Пусть Всевышний облегчит вам путь, дарует награду, укрепит иман и примет ваш хадж», — сказал он, обращаясь к паломникам.

В свою очередь руководитель городищенского мухтасибата Рифать Абузяров пожелал паломникам использовать максимальные усилия в Мекке для принятия их хаджа Аллахом, помогать друг другу, а также слушать своего опытного наставника Фаниля Дашкина, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Пензенской области.
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