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Сотни детей прошли по Пензе крестным ходом

16:05 | 27.08.2017 | Религия

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Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Несколько сотен детей и их родителей прошли по центру Пензы крестным ходом перед началом нового учебного года в воскресенье, 27 августа.

Сотни детей прошли по Пензе крестным ходом

Фото: Пензенская-епархия.рф

Перед началом шествия митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию у стен Благовещенской церкви при строящемся Спасском кафедральном соборе.

Богослужебные песнопения под руководством Марины Никитиной исполнил детский архиерейский хор духовно-просветительского центра при пензенском епархиальном управлении. Проповедь перед причастием произнес иерей Алексий Рой.

Затем владыка совершил молебен, после чего процессия двинулась от Благовещенской церкви по улице Московской.

По пути следования была сделана остановка у торгового центра «Пассаж», где ранее располагался храм в честь святых апостолов Петра и Павла. Там было прочитано Евангелие и совершено окропление святой водой.

После этого колонна верующих продолжила движение к дому культуры имени Ф.Э. Дзержинского. Там митрополит обратился к школьникам с проповедью.

За этим последовало вручение памятных подарков и угощение, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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