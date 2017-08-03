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В пензенском ДК Дзержинского планируется обустроить храм и сохранить кружки — митрополит

16:08 | 03.08.2017 | Религия

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Часть здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского, который ОАО «РЖД» планирует передать Русской православной церкви, будет обустроена под храм, а в остальных помещениях продолжат функционировать детские кружки. Об этом сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в ходе брифинга, состоявшегося в храме во имя Иннокентия Пензенского в среду, 3 августа.

В пензенском ДК Дзержинского планируется обустроить храм и сохранить кружки — митрополит

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Присутствовавший там же губернатор Иван Белозерцев пояснил журналистам, что ранее с владыкой была достигнута договоренность о сохранении кружков в ДК, при этом некоторые из них могут быть переведены в дом офицеров, который намечено отремонтировать.

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«Сейчас завершается работа над проектно-сметной документацией по гарнизонному дому офицеров. Там будут увеличены площади», — отметил глава региона.

Он сообщил, что финансирование работы кружков во дворце культуры до сентября будет по-прежнему осуществлять компания «РЖД».

«[После этого] мы возьмем финансирование детей, которые там занимаются, ставки, которые там существуют, на бюджет города Пензы. Такое поручение я уже главе администрации [Виктору Кувайцеву] дал. Поэтому дети не пострадают», — сказал Иван Белозерцев.

В свою очередь митрополит Серафим добавил, что здание будущего храма является большим, поэтому притвор планируется оставить для проведения занятий с детьми.

«Дом офицеров — это одно, а кому удобно — останутся там [в ДК имени Ф.Э. Дзержинского]. Одно другому не будет мешать», — резюмировал владыка.
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