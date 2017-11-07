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В Пензе прошла конференция, посвященная 100-летию начала мученического подвига РПЦ

08:27 | 07.11.2017 | Религия

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Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. IV межрегиональная научно-практическая конференция «Роль Русской православной церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий» прошла на базе пензенской духовной семинарии в минувший понедельник, 6 ноября.

В Пензе прошла конференция, посвященная 100-летию начала мученического подвига РПЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приветствуя собравшихся, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим акцентировал внимание на мучениках как на образцах для подражания и призвал приложить все усилия к сохранению памяти об их подвиге.

Поднимая вопрос о неоднозначности понимания событий 1917 года, архипастырь очертил круг проблем, которых касались в своих выступлениях большинство спикеров конференции.

«Нашим долгом является давать ту справедливую оценку, которой достойно это событие. Напоминать о миллионах людей, которые потеряли свою жизнь, потеряли своих близких и родственников и мученически закончили свою жизнь именно в эти тяжелые первые десятилетия XX столетия», — сказал он.

Также о необходимости беспристрастной оценки исторических событий заявила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

«Будем доносить слово правды до людей, потому что выбор каждый человек будет делать сердцем, но для того, чтобы этот человек свой выбор сделал, мы должны ему честно рассказать о тех событиях, которые происходили в нашей истории, не скрывая, не приукрашивая, потому что это тогда уже другая история», — отметила она.

В продолжение конференции с докладами выступили заведующий кафедрой «История России, краеведение и методика преподавания истории» историко-филологического факультета Пензенского государственного университета, депутат Законодательного собрания региона Виктор Кондрашин, профессор кафедры истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Александр Мазырин и другие эксперты.

Как сообщает пресс-служба пензенской духовной семинарии, помимо докладов, был представлен видеоролик об истории мероприятия, созданный на основе материалов прошлых лет.
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