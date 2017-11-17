На рождественских чтениях в Пензе обсудят нравственные ценности Религия

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Пятые региональные образовательные рождественские чтения, которые пройдут в Пензе с 20 по 26 ноября, будут посвящены теме «Нравственные ценности и будущее человечества».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба пензенской духовной семинарии, с докладами выступят более 120 человек.

Программой мероприятия предусмотрено 14 рабочих площадок, в рамках которых будет организовано 16 секций.

Для проведения чтений планируется задействовать разноплановые площадки, включая вузы региона, управление ФСИН России по Пензенской области и пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

Спектр тем, которые затронут участники, также широк.

Запланированы доклады, посвященные молодежному потенциалу в развитии духовно-нравственных ценностей, высшей мотивации воинского служения в свете христианского мировоззрения, миссии церкви в местах лишения свободы, а также проблемам экологии, трезвому образу жизни и миссионерской деятельности.