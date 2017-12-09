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Белозерцев проинформировал глав предприятий АПК о завершающем этапе строительства собора

10:09 | 09.12.2017 | Религия

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал руководителей агропромышленных предприятий, сделавших пожертвования на восстановление Спасского кафедрального собора, о ходе строительных работ и поделился планами по благоустройству прилегающей территории.

Белозерцев проинформировал глав предприятий АПК о завершающем этапе строительства собора

Фото: Pnzreg.ru

Он пояснил, что в настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, стены готовят для росписи; снаружи завершена частичная покраска фасадов, обустроена наружная подсветка.

«Организаторов строительства нацеливаю на то, чтобы к отделке интерьеров привлекали наших пензенских мастеров, которым небезразличен облик будущего Спасского кафедрального собора», — пояснил Иван Белозерцев.

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Он подчеркнул, что главный собор региона будет открыт для всех.

«Сюда будут приходить не только православные верующие, но и все, кто хотел бы приобщиться к духовной культуре, полюбоваться внутренним убранством, услышать церковное пение», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Судя по кадрам, сделанным во время рабочего выезда, возможность ознакомиться с ходом работ получили, в частности, руководители группы компаний «Дамате» — председатель совета директоров Наум Бабаев и генеральный директор Рашид Хайров, а также депутат Законодательного собрания Пензенской области Любовь Глухова, которая возглавляет ОАО «Каменский элеватор», ООО «СХП Каменское», ООО «Рассвет» и ООО «Росток».
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