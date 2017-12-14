Ислям Дашкин вновь избран муфтием ДУМ Пензенской области Религия

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Ислям Дашкин переизбран муфтием духовного управления мусульман Пензенской области (ДУМПО).

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«ДУМПО начинало работу с трех организаций. На сегодняшний день их количество выросло до 40», — отметил он, выступая с отчетом о проделанной работе, в ходе II съезда делегатов духовного управления мусульман региона, состоявшегося в соборной мечети Пензы в минувшую среду, 13 декабря.

Ислям Дашкин добавил, что за последние годы удалось создать сплоченную команду.

«Мы работаем официально и прозрачно. Каждый из нас занимается своим делом. Структура управления — это не только муфтий. Это культурно-просветительское направление, отдел хаджа и умры, отдел по работе с молодежью, отдел образования и просвещения, женское крыло «Жемчужина», информационный отдел, благотворительный фонд «Радуга», отдел развития детей дошкольного возраста и другие», — сказал муфтий.

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Он поблагодарил всех имамов за добросовестный ежедневный труд на пути распространения духовно-нравственных традиций ислама.

После доклада состоялось открытое голосование, по результатам которого кандидатура Исляма Дашкина была поддержана единогласно, сообщает пресс-служба ДУМ Пензенской области.

Дашкин Ислям Фявзиевич родился в семье рабочих в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области 1 декабря 1978 года.

Во время учебы в школе получил первые уроки по арабской графике у Аббаса Бибарсова при мечети №2.

В 1995 году поступил в медресе «Нурульислам» в Башкирии.

С 1996 по 1999 годы учился в татарском арабском колледже в Ульяновске.

В 1999 году поступил на факультет исламского законоведения в Мединском исламском университете в Саудовской Аравии.

В 2000 году стал хафизом Корана.

В 2004 году, окончив университет с отличием, вернулся на Родину, занялся преподавательской и общественно-просветительской деятельностью.

В 2004–2005 годах работал преподавателем в пензенском исламском колледже.

В 2004 году одержал победу на I всероссийском конкурсе хафизов Корана в Казани.

В 2005 году занял второе место на международном конкурсе хафизов Корана в Казани, представил Россию на конкурсе в Малайзии.

В 2006–2009 годах обучался исламским наукам в Дамаске и одновременно учился в магистратуре университета «Аль-Джинан» в Триполи по специальности «Сравнительное исламское право».

В конце 2009 года завершил большую исследовательскую работу по изучению и корректировке рукописи крупного турецкого ученого ханафитского толка Аль-Кунави XIV века «Жемчужины морей», в которой приводится сравнительное мнение по четырем правовым мусульманским школам. Защитил диплом и получил степень магистра по исламскому праву.

После возвращения в Пензенскую область занялся активной общественно-просветительской, проповеднической деятельностью.

В 2010 году выступил одним из организаторов первого в субъекте РФ межрегионального конкурса чтецов Корана среди молодежи.

В начале 2011 года был назначен имам-хатыбом центральной мечети №2 Средней Елюзани, где ранее служил имамом бывший муфтий Пензенской области Аббас Бибарсов.

В 2011 году под его началом были организованы курсы повышения квалификации для имамов региона.

В июне 2011 года избран муфтием духовного управления мусульман Пензенской области.

13 декабря 2017 года переизбран муфтием ДУМ региона.