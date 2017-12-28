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Пензенский губернатор призвал лидеров традиционного ислама усилить работу с молодежью

14:45 | 28.12.2017 | Религия

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Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал членов консультативного совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями усилить работу с молодежью.

Пензенский губернатор призвал лидеров традиционного ислама усилить работу с молодежью

Фото: Pnzreg.ru

«Мы должны совместно противостоять распространению идеологии экстремизма, не допускать появления в мечетях запрещенной экстремистской литературы, призывающей нашу пензенскую молодежь нарушать российское законодательство, совершать необдуманные поступки, калечащие жизнь этим молодым людям и их близким», — сказал он в ходе заседания совета в четверг, 28 декабря.

Глава региона также предложил объединить усилия представителей мусульманских объединений, правоохранительных ведомств и органов власти в условиях напряженной международной ситуации с учетом вызовов и угроз, исходящих от радикального исламизма.

«Вы являетесь духовными лидерами для ваших прихожан. Кто еще приобщит их к ценностям традиционного ислама, удержит от трагических последствий экстремизма? Такие примеры, к сожалению, есть, они известны, когда молодые люди, поддавшись агитации нелегальных печатных изданий, определенных групп в социальных сетях подвергались негативным воздействиям, бросали все, уезжали, увозили детей, становились членами экстремистских организаций. Прозрение наступало, но слишком поздно, тогда, когда разрушались семьи, кто-то погибал или совершал преступление. Профилактическую работу с молодежью необходимо усилить», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор призвал укрепить централизацию мусульманских религиозных сообществ и поручил ужесточить контроль поступающей на территорию Пензенской области исламской литературы с целью проверки ее на экстремизм.

Он рекомендовал адресно работать с молодыми людьми, напоминая радикально настроенным из них о ценностях традиционного ислама, выступающего за мир и согласие между народами и религиями.

Также члены консультативного совета обсудили вопрос завершения строительства соборной мечети на проспекте Победы.

Иван Белозерцев распорядился запланировать на январь рабочий выезд на строительную площадку с целью оперативного решения всех необходимых вопросов, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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