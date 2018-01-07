Сотни жителей Пензы пришли в храмы в рождественскую ночь Религия

Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Несколько сотен православных христиан встретили Рождество Христово в храмах Пензы в ночь на воскресенье, 7 января.

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Службу в Успенском кафедральном соборе города возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Среди пришедших помолиться в храм были губернатор Иван Белозерцев, заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, вице-спикер Законодательного собрания региона Вячеслав Космачев, мэр Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

По окончании богослужения было зачитано рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором отмечалось, что 2017 год был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру.

«Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности — вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей, а церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом. Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными», — говорится в послании.

По окончании литургии митрополит Серафим поздравил всех с праздником Рождества Христова, отметив, что то, что непостижимо для ума, зачастую открывается через веру.

«Этот год для нас не обещает быть простым. Нам нужно будет сделать с вами очень важный и нужный выбор на несколько лет вперед, потому что, определив человека, который будет править нашей страной, мы определяем путь, которым она идет. Мне хотелось бы, чтобы мы к этому подошли со всей ответственностью», — добавил он.

Затем слово было передано Ивану Белозерцеву, который пояснил, что во время службы благодарил Бога за весь минувший год.

«Я просил, [...] чтобы 2018 год был удачным для России и для Пензенского региона, чтобы на нашей земле был, самое главное, мир, чтобы Господь Бог ниспослал для каждой семьи, для каждого человека, здоровья, благополучия, успеха», — сказал губернатор.

В завершение владыка Серафим вновь поздравил прихожан с Рождеством и пожелал им мира и добра.