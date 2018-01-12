На отделочные работы внутри Спасского собора Пензы потратят 160 млн. рублей Религия

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Внутренние отделочные работы на сумму 160 млн. рублей планируется провести в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии со ссылкой на митрополита Серафима.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что средства будут использованы в том числе для устройства полов и оштукатуривания стен.

При этом сумма расходов посчитана без учета установки алтаря и выполнения росписи.

По словам руководителя штаба по строительству Спасского кафедрального собора Александра Еремкина, на данный момент подготовлены документы на получение патриаршего гранта в размере 110 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в предстоящее воскресенье, 14 января, в Пензе в пятый раз пройдет фестиваль православной культуры «Спасские вечера», организованный в поддержку строительства собора. Внести пожертвование на храм смогут все желающие.