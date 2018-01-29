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Глава Пензы встретился с католиками

08:07 | 29.01.2018 | Религия

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев встретился с католиками в приходе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на улице Московской, 23А, в Пензе.

Глава Пензы встретился с католиками

Фото: Pgduma.ru

Настоятель и активные прихожане сообщили ему, что приход занимает здание бывшего магазина и существует только на пожертвования, которых едва хватает на содержание и косметический ремонт здания.

«Порой приходится выбирать между краской и шпатлевкой, чтобы сделать какие-то улучшения. Понемногу делаем все, но капитальный ремонт нашим силам и средствам неподвластен», — добавил один из них, обратив внимание также и на прилегающую территорию.

Прихожане попросили главу Пензы посодействовать в опиловке деревьев, которые создают опасность для детей, играющих на площадке рядом со строением.

Он пообещал взять это под личный контроль.

«Облагораживание территории в данном случае несет еще и функцию безопасности, потому необходимо уже в ближайшее время разрешить этот вопрос, пока не наступил сезон регулярных и долгих прогулок горожан с детьми во дворе и их игр на детской площадке в том числе», — цитирует Валерия Савельева пресс-служба Пензенской городской думы.
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