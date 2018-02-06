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Митрополит Серафим освятил кресты и купола храма XIX века в Константиновке

09:04 | 06.02.2018 | Религия

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Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил кресты и купола Троицкого храма, восстановление которого идет в селе Константиновка Пензенской области, в понедельник, 5 февраля.

Митрополит Серафим освятил кресты и купола храма XIX века в Константиновке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ему сослужили иерей Сергий Иванов, настоятель храма иерей Сергий Червяков и протодиакон Дионисий Сушко.

По окончании богослужения владыка поздравил собравшихся священнослужителей и прихожан с этим знаменательным событием и обратился к ним с архипастырским словом, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Каменный храм в селе Константиновка в честь Святой Живоначальной Троицы был возведен на месте старого деревянного здания церкви в 1869 году.

В 1884 году по проекту пензенского архитектора Константина Пруссака к нему пристроили трехъярусную колокольню.

В 1931 году церковь была закрыта. В ее здании было устроено зернохранилище.

В 2004 году в Константиновке был вновь зарегистрирован приход, началась очистка церкви, позже приступили к восстановительным работам.
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