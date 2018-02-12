В Кузнецке состоялся форум воскресных школ Религия

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Второй образовательный форум воскресных школ, посвященный теме милосердия, состоялся на базе школы №4 имени Евгения Родионова в Кузнецке Пензенской области в воскресенье, 11 февраля.

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В нем приняли участие 98 учащихся из Кузнецка, Никольска, Лунино, Неверкино, Сосновоборска, Евлашево, Русского Камешкира, а также их педагоги.

В начале форума участникам с помощью видеопрезентации напомнили, как проходила первая встреча, после чего с приветственным словом к ним обратился епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

В литературной гостиной участники форума прочитали прозаические и поэтические произведения, представили инсценировки рассказов. В музыкальном салоне прозвучали песни в сольном и коллективном исполнении под фонограмму и гитару. Школьники, используя цитаты из Священного писания и изречения святых, подготовили и представили на суд жюри проповеди о милосердии.

На мастер-классах воспитанников воскресных школ научили плести кукол из ниток, раскрашивать пасхальные яйца, делать оригами и цветы из шерсти.

После обеда все участники форума вновь собрались в актовом зале, чтобы защитить подготовленные ими презентации на тему «Спешите делать добрые дела».

Затем состоялось награждение победителей в различных номинациях, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.