Митрополит Серафим возглавил крестный ход к 100-летию начала мученического подвига РПЦ Религия

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил крестный ход под названием «1918–2018» в память о 100-летии начала мученического подвига Русской православной церкви, посланий святейшего патриарха Тихона по поводу происходившей в стране междоусобной брани и назначения священномученика Иоанна (Поммера) на Пензенскую кафедру, который состоялся в воскресенье, 18 февраля.

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Перед его началом была совершена лития об упокоении всех замученных и убитых.

Маршрут шествия пролегал от Спасского кафедрального собора по улице Московской до Богоявленского собора, который находится в здании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

По пути православные верующие сделали остановку у памятника «Покаяние», где ранее располагался храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Там было прочитано Евангелие и совершено окропление святой водой.

На площади перед зданием ДК, в нескольких десятках метров от которой проходил митинг обманутых дольщиков, владыка обратился к пастве со словом проповеди.

«Я сердечно всех вас благодарю за то, что вы нашли возможность и силы совершить сегодня, в это Прощеное воскресенье, крестный ход в память о первых жертвах, которые были принесены на Соборной площади 100 лет тому назад. Мы сегодня почтили память тех, кто отдал свою жизнь за истину, за правду Христову», — сказал митрополит Серафим.

Он призвал прихожан извлечь уроки истории.

«К сожалению, мы видим, что разлад в нашем обществе еще существует. Мы должны молиться о том, чтобы Господь вразумил всех нас и даровал нам единомыслие, что, живя здесь честно и благородно, в своем Отечестве, мы сможем таким образом стать наследниками Царствия небесного», — добавил владыка.

Митрополит Серафим отметил, что сегодня необходимо простить всех тех, кто обижает, кто ненавидит и кто желает окружающим зла.

«[Нужно] позаботиться о том, чтобы всем нам относиться к своему ближнему без зла, без осуждения, без желания отомстить или сделать больно человеку», — подчеркнул он.