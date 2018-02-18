Четвертый митинг дольщиков в Пензе собрал около 200 человек Общество

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Около 200 участников долевого строительства, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир, приняли участие в митинге, состоявшемся в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в воскресенье, 18 февраля.

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Перед началом мероприятия территория сквера была огорожена сигнальными лентами. Так, между площадкой у памятника пензенским пограничникам и дворцом культуры она была натянута в два ряда на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Предположительно, это было сделано для того, чтобы создать некую буферную зону между участниками двух публичных мероприятий — митинга дольщиков и крестного хода в память о 100-летии начала мученического подвига Русской православной церкви, финальной точкой маршрута которого стало здание ДК.

В итоге в сквер можно было попасть либо со стороны дома №4 на улице Октябрьской, либо железнодорожного вокзала. При этом пешеходные дорожки были покрыты льдом, а местами и снегом, хотя на противоположной стороне — у здания техникума железнодорожного транспорта — сразу несколько работников коммунальных служб в это время чистили тротуар до асфальта.

В числе первых к митингующим обратился дольщик жилого комплекса «8 Марта» Кирилл Куляев, который подверг критике работу администрации Пензы по формированию земельных участков для новых застройщиков.

«Конкретной земли, которая поможет решить нашу общую проблему, нашу общую беду и достроить дома, на данный момент нет. В частности, «Термодом» заинтересовал участок по улице Крупской. Все вроде бы хорошо: застройщик есть, участок есть, начать достраивать наши дома могут через процедуру смены застройщика. Все идеально вроде бы. Зачем мы здесь стоим? На самом деле на данные земельные участки застройщик сможет «зайти» минимум через два года, потому что их нужно расселить», — отметил он.

Кирилл Куляев привел также другие данные, на которые ссылаются новые застройщики, в том числе строительная группа «Рисан» — на некоторых участках пока стоят старые дома, к другим необходимо прокладывать коммуникации, по третьим требуется экспертиза.

В свою очередь дольщик ЖК «Лукоморье» Ильяс Булатов обратил внимание на то, что компания «Пензастрой», не сдавшая вовремя пять домов, всегда считалась надежной.

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«Это был гигант нашего строительства, передовик, и люди скупали у него квартиры как пирожки еще на этапе котлована. Проблем с этим не было. Был приток новых средств у [генерального директора Валентина] Журавлева, но случился кризис. Губернатор говорит, он знал, что у «Пензастроя» проблемы начались еще в 2015 году, но никому не говорил. Поэтому появились новые дольщики», — сказал он.

Ильяс Булатов задался вопросом о том, почему власти, зная о реальных рисках, молчали об этом и не предотвратили появление обманутых дольщиков.

Также на митинге выступила дольщица ЖК «На Стрельбищенской» Ольга Цветкова, которая кратко рассказала о встрече с полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем, состоявшемся во время его визита в Пензу.

«[Губернатор Иван] Белозерцев там был. Он сказал, что по всем домам сделаны дорожные карты, по каждому человеку сделана дорожная карта, но мы их в глаза не видели. Мы даже не знаем, как они выглядят и что это такое», — отметила она.

Комментируя слова Михаила Бабича о том, что дольщикам нужно не митинговать, а взаимодействовать с правительством региона, которое им поможет, Ольга Цветкова сообщила, что пыталась попасть на прием к главе региона, однако ей это не удалось.

«Я пыталась записаться к губернатору, дозванивалась туда несколько дней, дозвонилась — отправляют то к одному, то ко второму, то к третьему, у которого запись еще через 1,5 месяца. В общем, на встречу попасть нереально», — констатировала она.

На политическую составляющую проблемы дольщиков обратил внимание первый секретарь пензенского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания области Георгий Камнев.

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«На наш взгляд, власть допустила одну принципиальную, очень важную ошибку, из-за которой все пошло неправильно. Правительство Пензенской области превратило решение проблемы дольщиков в бизнес. [...] К решению проблемы дольщиков были приглашены частные строительные компании. […] Каждый частник будет добиваться максимальной прибыли для своей организации, поэтому будет очень сложно договариваться», — предположил лидер пензенских коммунистов.

Он добавил, что именно этим обусловлены претензии новых застройщиков к предлагаемым участкам.

«Они будут тянуть жилы из правительства, из бюджета до последнего, чтобы урвать как можно больше», — сказал Георгий Камнев.

По его мнению, в сложившихся условиях государство должно напрямую принять участие в решении проблемы дольщиков путем создания госкомпании, которая завершит строительство, а вместо этого «правительство выбрало самый сложный, самый долгий и самый затратный путь».

Во время выступления Георгия Камнева неподалеку от места проведения митинга раздался колокольный звон, и вскоре к зданию ДК имени Ф.Э. Дзержинского, в котором расположен Богоявленский собор, прибыли православные верующие. После этого оба мероприятия примерно на протяжении 15 минут шли параллельно.

В продолжение митинга координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев обратил внимание на то, что дольщики пока видят поддержку только со стороны оппозиции.

«Организаторы митинга оповестили политические партии, но, как мы видим, партия власти [«Единая Россия»] — партия технического большинства — не захотела вновь прийти и пообщаться с людьми», — отметил он.

Александр Васильев также поддержал тезис о том, что решение проблемы дольщиков должно лежать не в коммерческой плоскости.

«Решение этой проблемы однозначно власть должна взять на себя, хотя они и говорят, что это взаимоотношения покупателей и продавца. Это абсолютно неправильная позиция», — добавил он, призвав сделать все возможное для того, чтобы «ни один коммерсант не заработал себе на этой проблеме ни рубля».

В какой-то момент речь Александра Васильева перебил голос митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, который в нескольких десятках метрах обращался к участникам крестного хода.

Координатор реготделения ЛДПР не смутился и предложил не строить предположений о том, случайно или специально совпали места проведения митинга и богослужения.

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В завершение митинга к пришедшим обратился дольщик ЖК «На Стрельбищенской» Дмитрий Цветков.

«Спасибо всем тем, кто нашел в себе силы, время, желание прийти на наш митинг. У меня возникает вопрос, а где остальные люди, ребята? Получается, пообещали всем, в новостях показали, все довольны — «нашу проблему решают». Нашу проблему никто не решает! Еще раз красным подчеркиваю: кто видел документы, кто видел какие-то движения? У нас только слова, слова, слова. […] Пока мы едины, нас слушают», — резюмировал он.

В общей сложности мероприятие продлилось более часа. Все это время его участникам предлагали чай и блины по случаю Масленицы, а дети дольщиков с удовольствием играли в игрушечном доме, который построили при помощи родителей на новогоднем утреннике в январе.

Помимо КПРФ и ЛДПР, митинг дольщиков поддержали активисты «Левого фронта», комсомольцы, правозащитники и гражданские активисты.

Как и в предыдущий раз, ни один пензенский телеканал съемочную группу на мероприятие не направил.