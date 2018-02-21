Один из залов новой пензенской мечети откроют к осени 2018 года Религия

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Минимум один зал новой трехэтажной соборной мечети на проспекте Победы в Пензе будет открыт к осени 2018 года. Об этом сообщил председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», депутат гордумы Жиганша Туктаров.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сложно сказать, сколько еще [денег] нужно на строительство. Я думаю, что миллионов 50–70, это как минимум», — сказал он журналистам во время посещения объекта в среду, 21 февраля.

Жиганша Туктаров добавил, что за 2017 год «Сиянию» было пожертвовано около 7 млн. рублей, при этом средства также собирает расположенная в центре города мечеть, однако информацией о полученных ею суммах он не располагает.

Председатель правления фонда пояснил, что завершающий этап работ над двумя минаретами уже оплачен и продолжится весной.

Он добавил, что теперь предстоит собрать средства на внутреннюю отделку.

«Абдульмянов Харис Хасянович готов выполнить работы по благоустройству. Это тоже огромные деньги», — сказал Жиганша Туктаров.

Первый камень в основание пензенской соборной мечети был заложен 28 июля 2000 года. В церемонии участвовала делегация Совета муфтиев России во главе с шейхом Равилем Гайнутдином.

Для сбора средств на строительство объекта был создан благотворительный фонд «Сияние».

Изначально мечеть планировалось открыть к 350-летию Пензы, которое отмечалось в 2013 году, однако сделать это не удалось.

На данный момент сумма пожертвований достигла 55 млн. рублей.