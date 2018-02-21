EN
03:47:42 Четверг, 22 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Один из залов новой пензенской мечети откроют к осени 2018 года

18:08 | 21.02.2018 | Религия

Печать

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Минимум один зал новой трехэтажной соборной мечети на проспекте Победы в Пензе будет открыт к осени 2018 года. Об этом сообщил председатель правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», депутат гордумы Жиганша Туктаров.

Один из залов новой пензенской мечети откроют к осени 2018 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сложно сказать, сколько еще [денег] нужно на строительство. Я думаю, что миллионов 50–70, это как минимум», — сказал он журналистам во время посещения объекта в среду, 21 февраля.

Жиганша Туктаров добавил, что за 2017 год «Сиянию» было пожертвовано около 7 млн. рублей, при этом средства также собирает расположенная в центре города мечеть, однако информацией о полученных ею суммах он не располагает.

Председатель правления фонда пояснил, что завершающий этап работ над двумя минаретами уже оплачен и продолжится весной.

Он добавил, что теперь предстоит собрать средства на внутреннюю отделку.

«Абдульмянов Харис Хасянович готов выполнить работы по благоустройству. Это тоже огромные деньги», — сказал Жиганша Туктаров.

Первый камень в основание пензенской соборной мечети был заложен 28 июля 2000 года. В церемонии участвовала делегация Совета муфтиев России во главе с шейхом Равилем Гайнутдином.

Для сбора средств на строительство объекта был создан благотворительный фонд «Сияние».

Изначально мечеть планировалось открыть к 350-летию Пензы, которое отмечалось в 2013 году, однако сделать это не удалось.

На данный момент сумма пожертвований достигла 55 млн. рублей.
Актуальное
Читайте также
В Пензе 15 марта пройдет кубок чемпионов КВН В Заречном внук избил 89-летнюю бабушку, возбуждено уголовное дело
В Пензе дан старт межрегиональному социальному марафону «Дорогою добра» Дебиторская задолженность «Пензалифта» снизилась на 57%, кредиторская — почти на 59%
Студент ПГУ завоевал третью медаль на Олимпиаде Белозерцев предложил увековечить имена меценатов, внесших вклад в строительство мечети
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама