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В Пензе готовится к открытию мусульманский культурно-просветительский центр

12:34 | 04.03.2018 | Религия

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Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Генеральный директор пензенского культурно-просветительского центра имени Х.Д. Тенишевой Рашид Куряев показал помещения учреждения на улице Урицкого, 6, в Пензе религиозным и общественным деятелям.

В Пензе готовится к открытию мусульманский культурно-просветительский центр

Фото: Dumpo.ru

В частности, центр, который еще не начал работу, посетили председатель духовного управления мусульман Пензенской области Ислям Дашкин, правозащитник и журналист Ирек Биккинин, краеведы Фатих Зюзин и Рашид Алюшев.

Рашид Куряев начал экскурсию с конференц-зала, затем показал молельную комнату, кабинеты сотрудников, учебные классы и четвертый этаж здания, где будет находиться студия информационно-просветительского интернет-канала «Нур-ТВ».

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После этого Фатих Зюзин рассказал присутствующим о своей книге «Ислам в Сурском крае». Он сообщил, что в работе будет опираться на архивные материалы, историю татарского народа, его традиции, обычаи, культуру и религию.

В свою очередь Ислям Дашкин проинформировал о планах переиздания книг тюрколога Эдхама Тенишева.

«10 марта в ПГУ будем участвовать в конференции, посвященной памяти Тенишевых», — цитирует Исляма Дашкина пресс-служба ДУМ Пензенской области.

Культурно-просветительский центр имени Х.Д. Тенишевой учрежден в июне 2017 года.

Он располагается по адресу: Пенза, улица Урицкого, 6.
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