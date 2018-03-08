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В Заречном начато обустройство молельного дома для мусульман

09:21 | 08.03.2018 | Религия

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Заречный, 8 марта 2018. PenzaNews. Обустройство молельного дома для мусульман в здании площадью 82 кв. метра начато в городе Заречном Пензенской области.

В Заречном начато обустройство молельного дома для мусульман

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба духовного управления мусульман региона, религиозной организации города подарил это помещение для проведения обязательных пятикратных молитв и праздничных мероприятий представитель иной конфессии.

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На данный момент создан дизайн-проект облицовки фасада, готов молельный зал для мужчин и санузел.

Планируется сделать женский зал и класс для изучения арабского языка для детей, а также установить минарет.

Несмотря на то, что продолжаются строительно-ремонтные работы, молельный дом уже посещают прихожане. Адрес, по которому он расположен, не уточняется.

В Заречном нет мечети, хотя, по данным духовного управления мусульман региона, там проживает около 1 тыс. человек, исповедующих ислам.
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