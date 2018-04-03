В пензенских храмах помолились о погибших в Кемерово Религия

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Службы о погибших в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» состоялись в храмах Пензенской и Кузнецкой епархии на девятый день после трагедии, 2 апреля.

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Заупокойные литии были совершены после утреннего и вечернего богослужения.

В частности, молитвенное поминовение погибших было совершено в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка после литургии преждеосвященных даров. Священнослужители и прихожане помолились об упокоении жертв пожара.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате пожара, произошедшего в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, погибли 64 человека.

28 марта было объявлено в России днем общенационального траура. В этот день повсеместно в храмах прошли панихиды по погибшим. Службу в Успенском кафедральном соборе Пензы возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.