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Митрополит Серафим возглавил пасхальную службу в Успенском соборе Пензы

08:14 | 08.04.2018 | Религия

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Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил торжественное богослужение в Успенском кафедральном соборе в праздник Христова Воскресения в ночь с 7 на 8 апреля.

Митрополит Серафим возглавил пасхальную службу в Успенском соборе Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вместе с верующими священнослужители совершили крестный ход.

Владыке Серафиму сослужили протоиереи Сергий Лоскутов и Владимир Ольхов, иереи Сергий Червяков, Алексий Сергеев и Виктор Сторожев, протодьяаконы Дионисий Сушко и Владимир Красненков, дьяконы Ростислав Горшенев и Сергий Сурков.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора Пензы под управлением регента Ольги Горшеневой.

По традиции, во время пасхальной заутрени было прочитано слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие читалось на восьми языках — вначале прозвучало на английском, затем продолжилось на греческом, далее на еврейском, татарском, мордовском, украинском, русском и церковно-славянском языках.

Также за богослужением были зачитаны пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

После заамвонной молитвы владыка совершил чин освящения артоса, а по окончании богослужения поздравил прихожан с Пасхой. Он поприветствовал всех собравшихся в храме, пожелал благополучия и всего самого наилучшего.

По окончании богослужения состоялось освящение куличей, яиц, вина и других продуктов для праздничной трапезы, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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