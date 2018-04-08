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Митрополит Серафим обратился к жителям Пензенской области с пасхальным посланием

13:39 | 08.04.2018 | Религия

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Пенза, 8 апреля 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к духовенству, монашествующим и всем православным жителям региона с пасхальным посланием.

Митрополит Серафим обратился к жителям Пензенской области с пасхальным посланием

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Воскресение Христово — величайший праздник. В этот светозарный день летит по миру радостная и благая весть о победе над смертью и адом: «Христос воскресе!». […] И никакие трудности и соблазны житейские, душевные страсти не смогут омрачить в наших душах свет праведного солнца. Даже если когда-то нам покажется, что мрак скрывает его от нас, не будем отчаиваться, но по примеру святых укрепимся в мужественном терпении и твердой вере. И радость воскресения откроется нам как главный смысл нашей земной жизни», — отметил владыка.

Митрополит Серафим призвал православных подражать вере и подвигу святых, не рассматривая их жизнь как исключение из обычных правил и законов.

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«И мы с вами должны не только быть слушателями слова Христова, но и делателями, не пассивными наблюдателями или суесловными критиками, но творческими соработниками Христа и его святых. Пусть каждый задумается над тем, что он может сделать, чтобы облегчить жизнь ближнего, чтобы мир стал добрее. Будем добросовестнее и ответственнее, будем усерднее и трудолюбивее, откажемся от лжи, отвергнем ссоры и клевету, будем внимательнее к нуждам других, будем милосердны и сострадательны», — добавил он.

По словам владыки, если каждый верующий найдет силы жить по заповедям, то сможет не только спасти свою душу, но и принесет добро окружающим.

«Возлюбленные братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с праздником праздников и торжеством торжеств — со святой Пасхой. Да подаст господь всем верующим в воскресение его утверждения в вере, крепости душевных и телесных сил, терпения и жертвенной любви», — цитирует митрополита Серафима пресс-служба Пензенской епархии.
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