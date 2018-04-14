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Неизвестный пожертвовал на мечеть в Пензе 1 млн. рублей

14:24 | 14.04.2018 | Религия

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Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Пожертвование в размере 1 млн. рублей на строительство Соборной мечети на проспекте Победы в Пензе поступило от человека, который пожелал остаться неизвестным. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние» в субботу, 14 апреля.

Неизвестный пожертвовал на мечеть в Пензе 1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Что приятно и удивительно, перечисляют деньги и пенсионеры, хотя им самим не хватает», — добавляется в тексте.

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В нем отмечается, что не так давно была озвучена смета расходов на молитвенный зал — расходы оцениваются примерно в 11 млн. рублей, тем временем на объекте начались внутренние отделочные работы в основном зале.

По словам председателя правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», депутата гордумы Жиганши Туктарова, сроки окончания строительства будут зависеть от финансирования, которое в основном осуществляется в виде пожертвований.

«Уверен, что в ближайшее время мы достроим нашу красавицу», — отметил он.

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