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Митрополит Серафим возглавил панихиду в часовне у Ново-Западного кладбища

14:00 | 17.04.2018 | Религия

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил пасхальное поминовение усопших в храме-часовне в честь преподобного Сергия Радонежского у Ново-Западного кладбища в день Радоницы, 17 апреля.

Митрополит Серафим возглавил панихиду в часовне у Ново-Западного кладбища

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ему сослужили настоятель Серафимовского храма Пензы протоиерей Андрей Поляков, настоятель Петропавловского храма протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель храма-часовни в честь преподобного Сергия Радонежского протоиерей Сергий Шумилов и настоятель храма священномученика Иоанна протоиерей Артемий Гуменюк.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

После панихиды владыка обратился к собравшимся со словом проповеди, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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