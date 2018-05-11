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Роспись Спасского собора Пензы восстановят по эскизам Ивана Макарова

12:15 | 11.05.2018 | Религия

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Роспись восстанавливаемого в Пензе Спасского кафедрального собора будет выполнена с опорой на эскизы художника Ивана Макарова, которые использовались при строительстве прежнего здания Первохрама, взорванного в 1934 году.

Роспись Спасского собора Пензы восстановят по эскизам Ивана Макарова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Зарисовки хранятся в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Фоторепортаж

Строительство Спасского кафедрального собора

Музей на несколько месяцев выдавал их по просьбе Пензенской епархии. За это время с эскизами монументальных росписей Спасского кафедрального собора ознакомились специалисты из Палеха, которые будут заниматься масштабной работой.

Благодаря сохранившимся зарисовкам, они смогут восстановить изображения в том виде, в каком их создал Иван Макаров, сообщается на портале музеев Пензенской области.

Ранее стало известно, что при оформлении Спасского кафедрального собора Пензы предлагается использовать преимущественно светло-золотистые оттенки. Проработаны варианты внутреннего убранства и декорирования алтаря.

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