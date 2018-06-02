В Пензе прошла конференция, посвященная памяти священномученика Иоанна Религия

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Более 80 человек приняли участие в пятой международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию назначения епископа Иоанна (Поммера) на пензенскую кафедру, которая состоялась в губернаторском доме в минувшую пятницу, 1 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — ученые, представители общественности, власти, студенты, а также интересующиеся историей Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, в этом году тема конференции звучала как «Роль Русской православной церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий».

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Мероприятие открыл митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, который поблагодарил латвийскую делегацию за приезд.

Затем перед собравшимися выступил епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр. Он зачитал доклад митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

Также свои работы представили профессор кафедры истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Мазырин, настоятель храма Новомучеников и исповедников церкви русской в Бутово Кирилл Каледа, доцент кафедры внешних церковных связей и общественных наук Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Димитрий Сафонов, заведующий кафедрой «История России и методика преподавания истории России» Пензенского государственного университета Виктор Кондрашин и доцент пензенской духовной семинарии Кира Аристова.