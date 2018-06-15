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Иван Белозерцев поздравил пензенских мусульман с праздником Ураза-байрам

09:09 | 15.06.2018 | Религия

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Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, который в этом году отмечается в пятницу, 15 июня.

Иван Белозерцев поздравил пензенских мусульман с праздником Ураза-байрам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это торжество символизирует добрые намерения всех, кто исповедует ислам и искренне стремится к гуманизму, справедливости и согласию, милосердию и состраданию, миру и взаимопониманию. Прекрасно, что мусульманские организации Пензенской области принимают активное участие в общественной и культурной жизни региона, способствуют сохранению и приумножению богатейших духовных и нравственных традиций — поистине бесценному дару великих предков», — отметил он.

Глава региона пожелал, чтобы светлые помыслы и благородные устремления этих дней, заветы дедов и прадедов навсегда остались в сердцах и стали верными спутниками пензенских мусульман.

«Крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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