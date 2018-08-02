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В Заре заложили храм в честь святых царственных страстотерпцев

08:08 | 02.08.2018 | Религия

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Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Церемония закладки храма в честь святых царственных страстотерпцев состоялась в микрорайоне Заря города Пензы в минувшую среду, 1 августа.

В Заре заложили храм в честь святых царственных страстотерпцев

Фото: Вячеслав Шигуров, Пензенская-епархия.рф

Молебен совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили настоятель будущего храма протоиерей Андрей Фадеев, иерей Сергий Червяков, протодиакон Дионисий Сушко.

Уставные песнопения исполнил хор под управлением регента Дарьи Фадеевой.

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По окончании богослужения владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, пожелав скорейшего строительства церкви.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, на данный момент уже завершены работы по подготовке фундамента, в скором времени начнется возведение здания.

На это место будет перенесен бывший Благовещенский храм при Спасском кафедральном соборе. Его заново полностью смонтируют, и он перестанет именоваться Благовещенским, а будет посвящен святым царственным страстотерпцам.

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