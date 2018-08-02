В Заре заложили храм в честь святых царственных страстотерпцев Религия

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Церемония закладки храма в честь святых царственных страстотерпцев состоялась в микрорайоне Заря города Пензы в минувшую среду, 1 августа.

Фото: Вячеслав Шигуров, Пензенская-епархия.рф

Молебен совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Ему сослужили настоятель будущего храма протоиерей Андрей Фадеев, иерей Сергий Червяков, протодиакон Дионисий Сушко.

Уставные песнопения исполнил хор под управлением регента Дарьи Фадеевой.

Читайте также

Благовещенскую церковь перевезут от Спасского собора в Зарю

По окончании богослужения владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, пожелав скорейшего строительства церкви.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, на данный момент уже завершены работы по подготовке фундамента, в скором времени начнется возведение здания.

На это место будет перенесен бывший Благовещенский храм при Спасском кафедральном соборе. Его заново полностью смонтируют, и он перестанет именоваться Благовещенским, а будет посвящен святым царственным страстотерпцам.