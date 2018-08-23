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В Пензе перед Днем знаний состоится детский крестный ход

10:23 | 23.08.2018 | Религия

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Детский крестный ход в пятый раз будет организован в Пензе в преддверии нового учебного года в предстоящее воскресенье, 26 августа.

В Пензе перед Днем знаний состоится детский крестный ход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятию будет предшествовать божественная литургия в Богоявленском соборе, который находится в здании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского. Она начнется в 8.30.

Сразу после ее окончания верующие проследуют крестным ходом по улице Московской до Спасского кафедрального собора. Там состоится молебен, посвященный началу нового учебного года.

Для детей подготовят угощения и памятные подарки, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Комплекс мероприятий, включающий в себя божественную литургию, детский крестный ход и молебен, проводится в Пензе в преддверии Дня знаний с 2014 года.

Отличительной особенностью является массовое участие детей в организации и проведении богослужения — из юных прихожан состоит клирос, выбираются чтецы и алтарники для участия в литургии.

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